العثور على مفقود نجران متوفى قرب خباش سبب انتشار مرض جلد الدجاجة في النساء أكثر من الرجال وزارة الرياضة تحدد أسعار تذاكر الموسم الجديد في دوري روشن رحلة للفضاء ينتظرها جمهور مسرحية نجم وضي بالقصيم إصابة مسؤول فلسطيني خلال اعتقال الاحتلال الإسرائيلي له الأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 48 مئوية خليل الشعبي: سيتم بناء 5 أندية في الرياض وجدة والدمام المسعد: 50 مليونًا دعمًا مباشرًا لكل نادٍ بدوري روشن الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الصين في ضحايا الفيضانات الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس كوت ديفوار
تحدث استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والليزر الدكتور علي العمري عن الأشخاص المصابين بمرض جلد الدجاجة حول العالم.
وقال الدكتور علي العمري في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية: إن النساء والأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض جلد الدجاجة، مشيرًا إلى أن نسبة انتشاره حول العالم 40%.
وبحسب استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والليزر، فإن هذا المرض ينتشر في النساء أكثر لأن الشعر لديهن لا ينتشر بكثافة مثل الرجال فظهوره يكون أوضح.
واختتم العمري قائلًا: إن مرض جلد الدجاجة يظهر في الكتفين والفخذين نتيجة تقرن بصيلات الشعر ويكون غالبًا مرتبطًا بأشخاص مصابين بالإكزيما أو الربو.