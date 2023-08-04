سبب انتشار مرض جلد الدجاجة في النساء أكثر من الرجال

تحدث استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والليزر الدكتور علي العمري عن الأشخاص المصابين بمرض جلد الدجاجة حول العالم.

مرض جلد الدجاجة

وقال الدكتور علي العمري في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية: إن النساء والأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض جلد الدجاجة، مشيرًا إلى أن نسبة انتشاره حول العالم 40%.

وبحسب استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والليزر، فإن هذا المرض ينتشر في النساء أكثر لأن الشعر لديهن لا ينتشر بكثافة مثل الرجال فظهوره يكون أوضح.

واختتم العمري قائلًا: إن مرض جلد الدجاجة يظهر في الكتفين والفخذين نتيجة تقرن بصيلات الشعر ويكون غالبًا مرتبطًا بأشخاص مصابين بالإكزيما أو الربو.