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40 % حول العالم مصابون به

سبب انتشار مرض جلد الدجاجة في النساء أكثر من الرجال

الجمعة ٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
سبب انتشار مرض جلد الدجاجة في النساء أكثر من الرجال
المواطن - فريق التحرير

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تحدث استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والليزر الدكتور علي العمري عن الأشخاص المصابين بمرض جلد الدجاجة حول العالم.

مرض جلد الدجاجة

وقال الدكتور علي العمري في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية: إن النساء والأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض جلد الدجاجة، مشيرًا إلى أن نسبة انتشاره حول العالم 40%.

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وبحسب استشاري الأمراض الجلدية والحساسية والليزر، فإن هذا المرض ينتشر في النساء أكثر لأن الشعر لديهن لا ينتشر بكثافة مثل الرجال فظهوره يكون أوضح.

واختتم العمري قائلًا: إن مرض جلد الدجاجة يظهر في الكتفين والفخذين نتيجة تقرن بصيلات الشعر ويكون غالبًا مرتبطًا بأشخاص مصابين بالإكزيما أو الربو.

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