سبب انزعاج فرانك كيسي من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب الإيفواري فرانك كيسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، أبدى غضبه من إدارة النادي الكتالوني بسبب طريقة تعاملها معه للتخلص منه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة Sport الإسبانية إن كيسي انزعج من طريقة برشلونة في التعامل معه، حيث يرى اللاعب أن برشلونة ضمه من ميلان الإيطالي وأراد بيعه بعد سنة واحدة ليحقق أرباحًا منه.

ألقاب فرانك كيسي مع ميلان وبرشلونة

وكان برشلونة تعاقد مع كيسي صاحب الـ 26 عامًا في يوليو 2022 من ميلان الإيطالي وذلك بعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي مع ميلان موسم 2021/2022.

ومع نادي برشلونة حقق لقبين وهما الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني موسم 2022/2023.

تفاصيل الصفقة

وفي وقت سابق، أكد خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، أن فرانك كيسي تواجد في العاصمة الفرنسية باريس، من أجل الخضوع للفحص الطبي كلاعب جديد في النادي الأهلي، وسيتم الإعلان عن الصفقة فور توقيع العقود رسميًا.

وأشار فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أمس الاثنين، إلى أن قيمة الصفقة وصلت إلى 15 مليون يورو، مؤكدًا الإعلان عن صفقة انتقال كيسي للأهلي لمدة 3 سنوات خلال الساعات القادمة.

وفي حالة التعاقد مع كيسي رسميًا؛ سيكون خامس صفقة عالمية ينجح الأهلي في التعاقد معها هذا الصيف، بعد كل من؛ إدوارد ميندي “تشيلسي”، آلان سانت ماكسيمين “نيوكاسل يونايتد”، روبرتو فيرمينو “ليفربول” ورياض محرز “مانشستر سيتي”.