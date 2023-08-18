سبب تأخر انطلاقة مباراة الشباب والوحدة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لاعبي الشباب والوحدة وهم يتواجدون في النفق المؤدي للملعب مع التأخر في انطلاقة المباراة التي تجمع بين الفريقين حاليًّا في الجولة الثانية من دوري روشن.
ونقل مقطع الفيديو عبر منصة “إكس” انتظار لاعبي الفريقين طاقم تحكيم المباراة بقيادة شكري الحنفوش الذي تأخر في الحضور للملعب مما تسبب في انطلاقة تأخر المباراة 10 دقائق بحسب “الشرق الأوسط”.
وتشير النتيجة حاليًّا إلى التعادل السلبي بين الفريقين، حيث أهدر الأرجنتيني إيفر بانيجا ركلة جزاء لـ الشباب.
وكان الشباب تعادل مع الأخدود في الجولة الأولى، بينما خسر الوحدة ضد الرياض.