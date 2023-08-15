استهداف قوات حفظ السلام في مالي بهجومين مسلحين دخول السعوديات بسوق الأسهم سيزيد بعد ارتفاع مشاركتهن في سوق العمل سبحة بمليون و100 ألف ريال! رغم مرور عقود.. قينان: حتى الآن لم أعرف سبب إيقافي في الصحف السعودية إصابة حسان تمبكتي قد تعرقل انتقاله لـ الاتحاد محمد المري يتألق بالأغنية السعودية الله البادي شلالات وأجواء ساحرة في نيوم بعد يوم ممطر لقطات لإنقاذ مجموعة من الحيتان البيضاء النادرة فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون إيطالي حاول إنقاذ هاتفه فسقطا معًا من أعلى قمة جبلية
أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا ويظهر شاب يشتري أغلى سبحة في العالم قيمتها مليون ومائة ألف ريال.
وقال الشاب في الفيديو: “اللي في يدي أغلى سبحة في العالم قيمتها مليون ومائة ألف ريال” وطلب من البائع شراءها.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع وانقسمت الآراء بين نشطاء منصة إكس، فمنهم من انتقد شراء سبحة بهذا المبلغ، ومنهم من شكك في مصداقية الشاب.
ورصدت صحيفة “المواطن” جانبًا من آراء المعلقين، حيث قالت نوير السبيعي: “قال بيروح لسيارة يعني انحاش ما شراها” وتابع بن عاتق: “تأكد مليون ريال إيش بالضبط؟”.
تشكيك في صدق الشاب
وعلق عبدالعزيز الشراري ساخرًا: “خلها تنفعك في قبرك خلها توسع القبر لك وتدخل به تكييف مركزي”، بينما علق مراد: “وجهه يقول ما عنده خمسين ريال”، وزاد خالد العواجي: “أسلوب تسويقي واضح مو شرط يشتري”.
شاب يوثق شراء سبحة يصل سعرها مليون ومئة ألف ريال pic.twitter.com/ExlKD2au3q
— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) August 14, 2023