سبحة بمليون و100 ألف ريال!

أثار مقطع فيديو جدلًا واسعًا ويظهر شاب يشتري أغلى سبحة في العالم قيمتها مليون ومائة ألف ريال.

وقال الشاب في الفيديو: “اللي في يدي أغلى سبحة في العالم قيمتها مليون ومائة ألف ريال” وطلب من البائع شراءها.

آراء المعلقين

وانتشر الفيديو على نطاق واسع وانقسمت الآراء بين نشطاء منصة إكس، فمنهم من انتقد شراء سبحة بهذا المبلغ، ومنهم من شكك في مصداقية الشاب.

ورصدت صحيفة “المواطن” جانبًا من آراء المعلقين، حيث قالت نوير السبيعي: “قال بيروح لسيارة يعني انحاش ما شراها” وتابع بن عاتق: “تأكد مليون ريال إيش بالضبط؟”.

تشكيك في صدق الشاب

وعلق عبدالعزيز الشراري ساخرًا: “خلها تنفعك في قبرك خلها توسع القبر لك وتدخل به تكييف مركزي”، بينما علق مراد: “وجهه يقول ما عنده خمسين ريال”، وزاد خالد العواجي: “أسلوب تسويقي واضح مو شرط يشتري”.