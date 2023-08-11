ستيفن جيرارد: متحمس لبداية تجربتي ومستعدون للنصر

أعرب المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، عن سعادته بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مؤكدًا جاهزية اللاعبين لمواجهة النصر في بداية منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ستيفن جيرارد جاهز لبداية التجربة

وتعاقد نادي الاتفاق مع أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد صاحب الـ43 عامًا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين حتى عام 2025، وبدأ مهمته رسميًا خلال المعسكر الإعدادي الذي أُقيم في كرواتيا.

وقال ستيفن جيرارد في المؤتمر الصحافي لتقديمه: “متحمس جدًا لبداية التجربة مع الاتفاق، وعملنا الكثير خلال المعسكر وتعاقدنا مع لاعبين جدد مميزين.. ومستعدون لبداية مثالية أمام النصر في بداية دوري روشن السعودي”.

وعن الانتقادات الغربية بشأن انضمام النجوم من أوروبا إلى دوري روشن، قال: “منذ حضوري للسعودية أجد كل الاحترام والتقدير، وأنا سعيد بأن أكون من ضمن هذا المشروع، وفي كل خطوة نرى من يؤيد ومن يعارض وهذا أمر طبيعي”.

وبشأن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع النصر الذي سيواجه في المباراة الأولى له، قال ستيفن جيرارد: “لعبت ضد رونالدو؛ وأعرفه جيدًا، وأنا سأواجه كمدرب بفريقي الاتفاق وسأسعى لبداية مثالية مع الفريق”.

الاتفاق يواجه النصر

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق مشواره في دوري روشن السعودي بمواجهة النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.