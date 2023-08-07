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لاتهامه بالمساعدة والتحريض على قتل فلويد

سجن شرطي أمريكي سابق في قضية جورج فلويد

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٩ مساءً
سجن شرطي أمريكي سابق في قضية جورج فلويد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن القضاء الأمريكي أصدر حكماً بالسجن على شرطي أمريكي سابق في قضية جورج فلويد.

قضية جورج فلويد

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الحكم القضائي صدر اليوم بحبس الشرطي السابق بمدينة منيابوليس تو ثاو لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر، على خلفية اتهامه بالمساعدة والتحريض على قتل جورج فلويد عام 2020.

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جورج فلويد

وظهر فلويد، وهو من أصحاب البشرة السوداء، جاثياً على الأرض قبل مقتله بينما كان شرطي آخر يضع ركبته على رقبته خلال عملية اعتقال فاشلة.

وكان ثاو قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عامين وأربعة أشهر في وقت سابق بعد إدانته بانتهاك حقوق فلويد المدنية.

وثاو هو الشرطي الرابع والأخير الذي يُحكم عليه في جريمة القتل.

وأشعل مقتل فلويد موجة من الاحتجاجات في الولايات المتحدة وعدة دول بسبب العنصرية والمعاملة الوحشية لأجهزة الشرطة.

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