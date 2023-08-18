سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال

يترقب عشاق نادي الهلال حفل تقديم نيمار نجم الكرة البرازيلية ولاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، كلاعب جديد في صفوف أزرق الرياض.

وسيقام الحفل غدًا قبل انطلاقة مباراة الهلال والفيحاء في التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

حفل تقديم نيمار

وكشف نادي الهلال عن سعر التذكرة حيث يصل إلى 65 ريالًا فقط.

ونجح الهلال في التعاقد مع نيمار، حيث وقع على عقد لمدة موسمين رياضيين، ليُمثل صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2025، حيث جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس.

وستحظى مباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي باهتمام عالمي كبير، نظرًا لتقديم نيمار، ويتوقع أن يتم نقلها عبر العديد من القنوات العالمية.

وتترقب الجماهير الهلالية حفل تقديم نيمار، حيث إنها تعتبر هذه الصفقة هي الأعظم والأنجح في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، خاصة أنه في أوج عطائه، حيث إنه لم يتجاوز الـ31 عامًا، ويستطيع التألق مع الفريق لعدة أعوام قادمة.

وتستعد جماهير الهلال لحفل تقديم نيمار بطريقتها الخاصة، حيث تجهز تيفو له، للترحيب به، ويتوقع أن تمتلئ المدرجات بالكامل لاستقبال النجم البرازيلي.

يذكر أن الهلال كان فاز في الجولة الأولى على فريق أبها بينما فاز الفيحاء على فريق الخليج.