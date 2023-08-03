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عبرت عن سعادتها للعودة للدراسة

سعودية تمحو أميتها في عمر الـ 110

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٦ مساءً
سعودية تمحو أميتها في عمر الـ 110
المواطن - فريق التحرير

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العمر مجرد رقم، بالنسبة للمعمرة نوضاء القحطاني التي سجلت اسمها ضمن المعمرات اللاتي رغبن في إكمال الدراسة، وتحقيق حلمهن في التعليم، بعدما ظهرت ضمن احتفائية إدارة تعليم محافظة بيشة، ساعية لمحو أميتها وتعلم أمور دينها.

ونشرت إدارة تعليم بيشة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: ” كلمات معبرة عن الخالة نوضاء القحطاني التي لم يمنعها عمرها 110 سنوات من الالتحاق بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية بالأمواه بتعليم بيشة، معلقة: “جهود متفانية كان نتاجها مثمرًا”.

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كما نشرت فيديو عن نوضاء التي عبرت بمشاعر الرضا والامتنان لدولتنا المعطاءة، ولقادتها حفظهم الله على الجهود المبذولة في محو الأمية.

ابنها يروي التفاصيل

من جانبه، قال محمد مسفر الكحلاء القحطاني ابن المعمرة لـ”العربية” إن والدته تعيش في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير، حيث تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، لافتًا إلى أن والدته شعرت بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها، بمشاركة زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، مثمنة دور الحكومة في تهيئة هذه الفرصة.

جهود محو الأمية

بدوره، كشف مدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم بيشة خالد الصاري، انطلاق أعمال الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية بقطاع الأمواه (بنين – بنات) يوم الثلاثاء الموافق ١٦-١٢-١٤٤٤هـ وتستمر حتى يوم الخميس ١-٢-١٤٤٥هـ وتهدف إلى محو الأمية لدى المواطنين والمواطنات.

كما تتضمن الحملة فصولاً دراسية وبرامج تدريبية وترفيهية وخدمات عامة بإشراف مباشر من فريق عمل مكون من الهيئة الإدارية والتعليمية بتعليم بيشة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية، حيث تشمل الحملة الصيفية 8 مراكز فرعية وهي (العمائر – الغميس – ثجر – الرهوة – أم شداد – العين – الأبارق – قمشان).

 

 

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