سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار

تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة اليوم في سقوط أعمدة الكهرباء على طريق عسفان شمال شرق المدينة.

سقوط أعمدة الكهرباء

وبين مقطع فيديو متداول، أعمدة الكهرباء وهي مائلة، على الطريق، وسط حالة جوية غير مستقرة.

غبار كثيف

على صعيد آخر، تعرضت جدة لهبوب عاصفة ترابية، وغبار كثيف تسبب في خفض الرؤية على الطريق العام اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.