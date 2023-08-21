Icon

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت Icon قرار قضائي يمنع الذكاء الاصطناعي من حقوق التأليف والنشر Icon مقترح بإنشاء منصة إلكترونية لبيع المنتجات الزراعية بدلًا من أسواق الخضار Icon سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار Icon تحالف بريكس سيملك وزنًا حقيقيًّا بضم السعودية Icon تحويل منزل هتلر لمركز للشرطة في النمسا Icon الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا Icon صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا Icon ظهور جديد لزعيم فاغنر Icon فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
جدة تشهد حالة جوية غير مستقرة

سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ مساءً
سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدتها جدة اليوم في سقوط أعمدة الكهرباء على طريق عسفان شمال شرق المدينة.

سقوط أعمدة الكهرباء

وبين مقطع فيديو متداول، أعمدة الكهرباء وهي مائلة، على الطريق، وسط حالة جوية غير مستقرة.

قد يهمّك أيضاً
نيمار وفصل جديد مع الهلال

نيمار وفصل جديد مع الهلال

تمكين جمعيات الملاك بالسعودية من الرقم الموحد 700

تمكين جمعيات الملاك بالسعودية من الرقم الموحد 700

غبار كثيف

على صعيد آخر، تعرضت جدة لهبوب عاصفة ترابية، وغبار كثيف تسبب في خفض الرؤية على الطريق العام اليوم.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم