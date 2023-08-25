سقوط طائرة عسكرية أمريكية ولا معلومات عن الطيار

نقلت تقارير إعلامية، يوم الجمعة، عن مسؤولين لم تكشف هوياتهم قولهم إن طائرة عسكرية أميركية تحطمت ليلاً بالقرب من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية في سان دييغو.

سبب التحطم

وذكرت شبكتا إيه.بي.سي نيوز وفوكس نيوز أنه لم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة إف/إيه-18 هورنت.

وأضافت فوكس نيوز أن طيارًا واحدًا فقط كان على متن الطائرة ولا معلومات عن حالته.

وتابعت شبكة إيه.بي.سي أن المسؤولين لم يكشفوا ما إذا كان هناك أشخاص آخرون على متن الطائرة.

قاعدة ميرامار الجوية

ولم يتم بعد الوصول إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) للتعليق على التقارير.

وذكرت فوكس نيوز أن بيانًا من القاعدة في كاليفورنيا جاء فيه أن الطائرة تحطمت في منطقة نائية على أرض تابعة للحكومة بالقرب من طريق سريع يريط بين الولايات نحو الساعة 11:54 مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ووصف التحطم بأنه حادث، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت فوكس عن بيان القاعدة الجوية أن هذه الطائرة ليست جزءًا من جناح طائرات مشاة البحرية الثالث، لكنها كانت تعمل من قاعدة ميرامار الجوية لمشاة البحرية.

واختتمت إيه.بي.سي نقلًا عن مسؤول دفاعي لم تكشف هويته أن الطائرة كانت في رحلة تدريبية.