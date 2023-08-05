سقوط 8 أطفال جراء انهيار برج مراقبة بالتشيك

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كشفت تقارير إعلامية أن ثمانية أطفال كانوا يحضرون معسكرًا صيفيًّا، أصيبوا إثر سقوطهم من على برج مراقبة بالقرب من مدينة “ماركفارتيس” في منطقة “شمال بوهيميا” بجمهورية التشيك.
وقال راديو (براغ) الدولي- في نشرته، أمس الجمعة: إن أربعة أطفال أصيبوا بجروح خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، من أجل تلقى العلاج، في حين أن الأربعة الآخرين إصاباتهم طفيفة.
من جانبه، ذكر نائب عمدة محلى إن برج المراقبة انهار بسبب الوزن الزائد عليه، حيث إنه كان مخصصًا لأربعة أشخاص كحد أقصى، إلا أنه كان هناك 15 شخصًا عليه وقت انهياره.
وأردف الراديو أن الشرطة التشيكية فتحت تحقيقًا في احتمال وجود إهمال تسبب في وقوع الحادث.