سماء بريدة تتزين بالألعاب النارية

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تزينت سماء مدينة بريدة بالألعاب النارية مساء اليوم، ضمن كرنفال بريدة للتمور.
وكان كرنفال بريدة للتمور قد شهد اعتدالًا ملموسًا في عمليات البيع والشراء لأكثر من 45 صنفًا من التمور، والذي يشهد توافد العديد من المزارعين وتجار التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.
وتصدرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 25 إلى 120 ريالًا للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما سجلت باقي أنواع التمور تفاوتًا في الأسعار حسب جودتها وكميتها.
يُذكر أن الكرنفال يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات.