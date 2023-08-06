Icon

لحظة وفاة مؤذن مسجد أثناء قراءته للقرآن الكريم بغزة Icon القبض على 3 أشخاص سطوا على شقة سكنية في جدة Icon كشف لغز العثور على جثة عارية داخل برميل بأمريكا Icon رؤساء خلف القضبان سبقوا ترامب في طريق المحاكمة Icon سماء بريدة تتزين بالألعاب النارية Icon العثور على قرط ذهبي فقد في البحر قبل 23 عامًا Icon رونالدو يُلبي مطالب مشجعي النصر Icon طريقة بسيطة لمكافحة هدر الطعام في السعودية Icon الشباب يضرب موعدًا مع الهلال بنصف نهائي كأس الملك سلمان Icon مغامرة بالجبال تنهي حياة أسرة بالكامل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
ضمن كرنفال بريدة للتمور

سماء بريدة تتزين بالألعاب النارية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
سماء بريدة تتزين بالألعاب النارية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تزينت سماء مدينة بريدة بالألعاب النارية مساء اليوم، ضمن كرنفال بريدة للتمور.

قد يهمّك أيضاً
أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة

خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش

خالد عبدالرحمن يطرب الجمهور في ليلة لا تنسى بمهرجان جرش

كرنفال بريدة للتمور

وكان كرنفال بريدة للتمور قد شهد اعتدالًا ملموسًا في عمليات البيع والشراء لأكثر من 45 صنفًا من التمور، والذي يشهد توافد العديد من المزارعين وتجار التمور، والمقامة فعالياته بمدينة التمور ببريدة.

تمور السكري

وتصدرت تمور السكري المبيعات بأسعار ما بين 25 إلى 120 ريالًا للعبوة بوزن ثلاثة كيلوجرامات، فيما سجلت باقي أنواع التمور تفاوتًا في الأسعار حسب جودتها وكميتها.

كرنفال التمور

يُذكر أن الكرنفال يقدم جملة من البرامج الثقافية والتوعوية والاجتماعية والترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية و الأسر المنتجة والحرفيين والشباب والفتيات.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال عام
السعودية اليوم

إصدار 6 آلاف رخصة عبر موثوق خلال...

السعودية اليوم
5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة
السعودية اليوم

5 مدن سعودية تستقبل أمطار الصيف بغزارة

السعودية اليوم
إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في سوق نمو
السوق

طرح 30% من أسهم “الخدمات الطبية” في...

السوق
روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان
العالم

روسيا توجه تحذيرًا شديد اللهجة لليابان

العالم
واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح سوق العقار
السعودية اليوم

واجب وطني على رجال الأعمال لكبح جماح...

السعودية اليوم
العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة واستراتيجية ومتقدمة
السعودية اليوم

العلاقات بين السعودية ودول آسيا الوسطى متينة...

السعودية اليوم
أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال
السعودية اليوم

أقل عمر لحجز تصريح العمرة للأطفال

السعودية اليوم