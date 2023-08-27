سيرجيو راموس يوافق على عرض الاتحاد

يبدو أن النجم الإسباني سيرجيو راموس، بات قريبًا من الانتقال رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سيرجيو راموس في طريقه للاتحاد

وأشارت شبكة قنوات الكأس، إلى أن إدارة نادي الاتحاد تتجه لإيقاف المفاوضات مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالميراس البرازيلي، جوستافو جوميز.

ولفتت عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن قرار الإدارة الاتحادية بإيقاف المفاوضات، جاء بعد الحصول على موافقة سيرجيو راموس بالانضمام إلى صفوف العميد هذا الصيف.

وكان سيرجيو راموس، قد رحل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي، وأعلنت الإدارة عن رحيله رسميًا؛ وذلك بعدما قضى موسمين في صفوف الفريق الأول، وشارك خلالهم في 58 مباراة، وسجل 6 أهداف.

وفي حالة إتمام التعاقد مع سيرجيو راموس، سيكون بدلًا من المدافع المصري أحمد حجازي، الذي خضع لعملية في الرباط الصليبي، وسيغيب عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

وارتبط اسم راموس خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى الاتحاد أو أحد أندية الدوري الأمريكي أو غلطة سراي التركي، ولكن يبدو أنه فضل عرض العميد، ومزاملة الفرنسي كريم بنزيما مجددًا، بعد تألقهما سويًا في ريال مدريد.

الاتحاد بدوري روشن

على الجانب الآخر، يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا في بداية الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث حقق 3 انتصارات متتالية، ليتصدر الترتيب.