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أثار انتقاد رواد إكس

شاب يغلي الشاي في قارورة مياه بلاستيكية!

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٢ مساءً
شاب يغلي الشاي في قارورة مياه بلاستيكية!
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول قيام شاب بإعداد الشاي في قارورة مياه بلاستيكية برفقة أصدقائه بعد نسيانهم البراد، ليثير الجدل والانتقادات.

وأوضح موثق الفيديو أنه ذهب وأصدقاؤه للتمشية بالخارج، ولكنهم عندما أرادوا عمل الشاي اكتشفوا أنهم نسوا البراد فاستخدموا القارورة.

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ويظهر الفيديو قيام أحد الشباب بوضع قارورة المياه التي زودها بالشاي والسكر على الخشب المشتعل حتى تخمر ثم قام بصبه في أكواب ورقية.

وحظي الفيديو بتفاعل بين رواد منصة “إكس” منتقدين تصرف الشباب في استخدام البلاستيك لإعداد الشاي حيث قالت ريم السكران: “مستحييييييييل كيف ما ماعت القاروره؟؟؟؟”.

وأضافت سارة المشعل: “شاي مع القليل من السرطان”. وعلق آخر: “السرطان أيوه كذا دلعني”.

بينما قال مستخدم يدعى محمد: “هذا نهاية جيل التيك توك”.

 

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