ممرضة بريطانية تقتل 7 رضَّع بحقنة هواء تفكيك شبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات بالجزائر شاب يغلي الشاي في قارورة مياه بلاستيكية! الاتفاق يفقد هندرسون وسنوسي الهوساوي ضد الحزم تشكيل النصر ضد التعاون نيمار يصل الرياض معلم يقنع والده للالتحاق بمحو الأمية الإسعاف الجوي ينقذ 1200 حالة بالرياض في وقت قياسي مياه السدود المغربية تتراجع بسبب ارتفاع درجات الحرارة وسائل إعلام محلية وعالمية تنتظر وصول نيمار
وثق مقطع فيديو متداول قيام شاب بإعداد الشاي في قارورة مياه بلاستيكية برفقة أصدقائه بعد نسيانهم البراد، ليثير الجدل والانتقادات.
وأوضح موثق الفيديو أنه ذهب وأصدقاؤه للتمشية بالخارج، ولكنهم عندما أرادوا عمل الشاي اكتشفوا أنهم نسوا البراد فاستخدموا القارورة.
ويظهر الفيديو قيام أحد الشباب بوضع قارورة المياه التي زودها بالشاي والسكر على الخشب المشتعل حتى تخمر ثم قام بصبه في أكواب ورقية.
وحظي الفيديو بتفاعل بين رواد منصة “إكس” منتقدين تصرف الشباب في استخدام البلاستيك لإعداد الشاي حيث قالت ريم السكران: “مستحييييييييل كيف ما ماعت القاروره؟؟؟؟”.
وأضافت سارة المشعل: “شاي مع القليل من السرطان”. وعلق آخر: “السرطان أيوه كذا دلعني”.
بينما قال مستخدم يدعى محمد: “هذا نهاية جيل التيك توك”.