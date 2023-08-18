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يعد من أهم المواقع السياحية في أبها

شارع الفن في أبها وجهة السياح والزائرين بأجوائه الممطرة

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ مساءً
شارع الفن في أبها وجهة السياح والزائرين بأجوائه الممطرة
المواطن - فريق التحرير

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شهد شارع الفن في أبها بمنطقة عسير، اليوم الجمعة، توفدًا كبيرًا مع بداية هطول الأمطار وسط أجواء باردة.

ويُعتبر شارع الفن من أحد أهم المواقع السياحية بمدينة أبها بمنطقة عسير.

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كما يعد شارع الفن في أبها المَعلم البارز في منطقة الأصالة والتراث؛ حيث يتهافت الجميع لالتقاط صور مع شجر الجاكرندا بنفسجي اللون، الذي تتميز به مدينة أبها وشارع الفن وسط احترازات وقائية.

ويضع زوار منطقة عسير شارع الفن في أولى قائمة جدول زياراتهم؛ لما يحتويه من معالم وأشجار مميزة، ولوحات فنية، ووجود أمني لخدمة السائحين.

وتشهد منطقة عسير أجواءً ماطرة ودرجات حرارة باردة مصحوبة بالغيوم، وسط إقبال كبير من المصطافين، ما يؤكد أن جو عسير “بارد ممطر صيفًا”.

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