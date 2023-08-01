شارع الفن وقرية المفتاحة تجذب زوار صيف عسير 2023

استمرارًا لمسيرة التميّز الذي يحققه موسم صيف عسير 2023 في مختلف المجالات الترفيهية والسياحية، تجذب منطقة شارع الفن وقرية المفتاحة، آلاف الزوار وتأخذهم في رحلة فنية شيقة تمتد على نحو 500 متر في تنوع عمراني بديع، إلى جانب الاستمتاع بأروع أنواع الفنون التشكيلية والعسيرية الجميلة التي برزت في تزيين هذه المنطقة وتحويلها إلى تحفه فنية رائعة.

وإبداع وتنسيق مذهل

ويمثل شارع الفن، وجهة سياحية هامة، بصورة عصرية جديدة ومبتكرة، مع اللمسة الابداعية للمجسمات، والأشجار الخضراء، والإضاءة الجميلة، والزهور التي تم زرعها بإبداع وتنسيق مذهل، لتكوّن منظرًا فنيًّا ساحرًا؛ مما يضفي مزيدًا من البهاء والتألق على الشارع الذي أصبح واحدًا من أهم عناصر الجذب السياحي لمنطقة عسير.

قرية المفتاحة

وتُعتبر قرية المفتاحة، واحدة من أهم المعالم الحضارية والفنية والثقافية المذهلة في منطقة عسير، بدءًا من المسجد الذي يضم كتابات خطية رائعة، وصولًا إلى المعارض الفنية التي تعرض أعمالًا فنية راقية تمزج بين الأصالة المعمارية، والروح العصرية الجديدة، وتحمل توقيع العديد من الفنانين والمصورين الموهوبين، كما أنها تمثل نقطة التقاء شهيرة تجمع رواد الفن، وعشاق الفنون البصرية والسمعية، والفنانين التشكيليين في متحف فني مميز، يستعرض العديد من الأعمال الفنية لعدد كبير من المواهب ومدارس الفن التشكيلي.

أجواء تراثية وترفيهية

كما أنها تتميز بالإبداعات الفنية والثقافية، والأعمال اليدوية، وسط أجواء تراثية وترفيهية مميزة، والعديد من الفعاليات الممتعة مثل مراسم الفن التشكيلي، وصناعة وتلوين الفخار للأطفال والنساء، وركن الخط، وصناع الفضة، وركن للعسل والسمن البلدي، بالإضافة إلى منطقة الأزياء العسيرية، والهدايا التذكارية، وتجربة التصوير بالزي العسيري. بالإضافة إلى منطقة المسرح التي تستضيف العديد من الندوات المتخصصة في الفن والرسم بمشاركة نخبة من الفنانين السعوديين، وعدد من الفرق الموسيقية والشعبية.

وبهذا التميّز الجميل تُعد منطقة شارع الفن وقرية المفتاحة، واحدة من أهم المناطق التي تستقطب زوار موسم صيف عسير 2023، الذي تتوفر جميع معلوماته وتفاصيله على منصة فعاليات السعودية –اضغط هنا-.