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يأتي تحت اسم Mix Fold 3

شاومي تطلق أرفع هاتف قابل للطي

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ صباحاً
شاومي تطلق أرفع هاتف قابل للطي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الصينية لصناعة الهواتف الذكية شاومي، عن إطلاق جيلها الثالث من الهواتف القابلة للطي، والذي يأتي تحت اسم “Mix Fold 3”.

ومع هذا الإطلاق، تضع شاومي نفسها في مقدمة الشركات المبتكرة في عالم الأجهزة الذكية، حيث يعتبر هذا الهاتف القابل للطي أحدث وأرفع جهاز من نوعه في هذه الفئة المبتكرة.

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حفل الإطلاق

وتميز حفل الإطلاق بالكشف عن ميزات مبتكرة تجعل “Mix Fold 3” يبرز بقوة في سوق الهواتف القابلة للطي.

ومن أبرز هذه الميزات تصميم اللوحة الرئيسية العرضي، الذي يمثل انعطافاً جديداً في تصميم الأجهزة الذكية، بينما يأتي معظم الهواتف بتصميم طولي، ما يسهم في توفير تجربة مستخدم فريدة ومختلفة.

مزايا الهواتف الجديدة

بالإضافة إلى تصميمه المبتكر، تستمر شاومي بالتعاون مع شركة “لايكا” المشهورة في مجال التصوير، لتقديم تجربة تصوير استثنائية.. إذ يأتي “Mix Fold 3” بأنظمة تصوير متقدمة، مع عدسة أساسية تقدم جودة صورة ممتازة وفائقة الوضوح لتقديم أفضل نتائج ممكنة في جميع الظروف.

وبهذا الإطار، يأتي “Mix Fold 3” بعدسة أمامية (سيلفي) بدقة 20 ميغابكسل، تدعمها تقنية التثبيت البصري للصورة (OIS)، ما يساهم في تقديم صور سيلفي أكثر ثباتاً ووضوحاً.

ومن ناحية الأداء والشحن، يعتبر “Mix Fold 3” قوياً وسريعاً.. يمكن شحن الهاتف بقوة 67 واط، ما يعني أنه يمكن شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة فقط، بحسب أرقام شاومي.. بالإضافة إلى ذلك، يتيح الشحن اللاسلكي بقوة 50 واط شحن البطارية بشكل سريع أيضاً، حيث يمكن الوصول إلى 100% خلال 55 دقيقة.

وأعلنت الشركة أن الجهاز سوف يصل إلى المتاجر داخل الصين، اليوم الأربعاء، ولكن من دون أي تفصيل حول موعد إطلاق الجهاز عالمياً.

كاميرا الهاتف الجديد

وفي حين تزعم الشركة بأن الجيل الثالث من هذا الجهاز القابل للطي هو أرفع من الأجيال السابقة للشركة، إلا أن تقارير أفادت أن سمك الجهاز بوضعية الإغلاق أرفع من نظيرتها الصينية أونور مع جهاز Honor Magic V2 وجهاز سامسونغ Z Fold 5.

وعن الكاميرا الرئيسية بالخلف، يضم الجهاز وحدة تصوير رباعية، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل من سوني IMX 800، وعدسة بزاوية واسعة بدقة 13 ميغابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 10 ميغابكسل، وعدسة بريسكوب بدقة 10 ميغابكسل أخرى.. وتجتمع تلك العدسات في قطعة مستطيلة تحمل شعار “لايكا” وعين صغيرة لضوء الفلاش.

يأتي الجهاز مدعوماً بنظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم MIUI Fold 13، وسيكون الجهاز متاحاً بسعة تخزين 256 جيغا و512 جيغا و1تيرا، ومن دون إمكانية إضافة مساحة تخزين إضافية.

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