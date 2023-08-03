شباب بلوزداد والكويت الكويتي يتعادلان إيجابيًا

انتهت، منذ قليل، مباراة شباب بلوزداد والكويت الكويتي، في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل شباب بلوزداد والكويت الكويتي

وبدأت مباراة شباب بلوزداد والكويت الكويتي التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الجزائري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط عن طريق إسلام بالخير.

وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، وسط تألق دفاعي، قبل أن يسجل طه ياسين الخنيسي هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 87، لتنتهي مباراة شباب بلوزداد والكويتي الكويتي بالتعادل.

ترتيب المجموعة بكأس الملك سلمان للأندية

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الملك سلمان للأندية بعد نهاية منافسات اليوم، كالتالي؛ الرجاء المغربي في الصدارة بـ9 نقاط، ثم الوحدة الإماراتي برصيد 6 نقاط، وضمنا سويًا التأهل إلى الدور التالي، ثم الكويت الكويتي وشباب بلوزداد بنقطة لكل منهما.