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في كأس الملك سلمان للأندية

شباب بلوزداد والكويت الكويتي يتعادلان إيجابيًا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
شباب بلوزداد والكويت الكويتي يتعادلان إيجابيًا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة شباب بلوزداد والكويت الكويتي، في ختام منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تعادل شباب بلوزداد والكويت الكويتي

وبدأت مباراة شباب بلوزداد والكويت الكويتي التي أُقيمت على ملعب نادي ضمك بشكل سريع، ونجح الفريق الجزائري في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق فقط عن طريق إسلام بالخير.

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شباب بلوزداد والكويت الكويتي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

وأشعل الهدف المبكر المباراة، حيث ضغط الفريقان بقوة بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي بهدف نظيف.

شباب بلوزداد والكويت الكويتي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، وسط تألق دفاعي، قبل أن يسجل طه ياسين الخنيسي هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 87، لتنتهي مباراة شباب بلوزداد والكويتي الكويتي بالتعادل.

شباب بلوزداد والكويت الكويتي
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

ترتيب المجموعة بكأس الملك سلمان للأندية

وجاء ترتيب المجموعة الرابعة في كأس الملك سلمان للأندية بعد نهاية منافسات اليوم، كالتالي؛ الرجاء المغربي في الصدارة بـ9 نقاط، ثم الوحدة الإماراتي برصيد 6 نقاط، وضمنا سويًا التأهل إلى الدور التالي، ثم الكويت الكويتي وشباب بلوزداد بنقطة لكل منهما.

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