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عبر إطلاق خدمة تموين السفن بالوقود البحري

شراكات دولية لتطوير خدمات ميناء الملك عبدالله

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٣ مساءً
شراكات دولية لتطوير خدمات ميناء الملك عبدالله
المواطن - واس

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أعلن ميناء الملك عبدالله، عن عقد شراكات إستراتيجية مع مزودين رئيسين لخدمات الوقود البحري، مع شركة ويسترن للإمدادات البترولية المتكاملة المحدودة (Western Ful Supply For Petroleum Products Company Limited), وشركة مينيرفا بنكيرينغ (Bunkering Minerva).

وتأتي هذه الشراكات عبر إطلاق خدمة تموين السفن بالوقود البحري، نحو تطوير الخدمات البحرية للميناء، بتوفر المزيد من الخدمات المتميزة لكل سفينة تدخل الميناء.

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توفير إمداد الوقود

وأكّد الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله، جاي نيو, أن توفير إمداد الوقود في الميناء يعد خطوة مهمة للجهود الرامية لتعزيز قيمة العملاء، مشيرًا إلى أنها تتماشى بالتوازي مع التزامهم بتوسيع نطاق الخدمات البحرية وخدمة العملاء بشكل أفضل يومًا بعد يوم.

ميناء الملك عبدالله

يُذكر أن ميناء الملك عبدالله يسير في خطة أعمال تطويرية كواحد من أسرع الموانئ تطورًا في العالم، مستفيدًا من مرافقه المتطورة وموقعه الإستراتيجي، وذلك بتوسيع خدماته باستمرار والإسهام في ترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًا دوليًا رئيسًا على مفترق طرق ثلاث قارات رئيسة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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