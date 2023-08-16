شرطي أمريكي يقتل رجلًا أسود بعدما ظن أنه يحمل سكينًا بالخطأ

يشهد الشارع الأمريكي حالة من الغليان مجددًا، في أعقاب إطلاق النار على رجل أسود وقتله بالخطأ، مما أثار حالة غضب، وإصدار بيان رسمي من الشرطة الأمريكية بشأن تفاصيل الحادث.

مقطع فيديو يكشف المأساة

وطبقاً لبيان الشرطة الأمريكية، فإن الضابطة التي كانت تقف خلف الرجل مباشرة لاحظته وهو يحمل شيئاً في يده اليمنى تعتقد أنه سكين، ولكن اتضح بعد ذلك أنه قلم.

ونشرت إدارة شرطة مدينة دنفر الأمريكية يوم الاثنين الماضي، مقطع فيديو لحادث وقع في 5 أغسطس حيث قتلت ضابطة شرطة رجلاً أسود بالرصاص، بعدما اعتقدت أنه مسلح بسكين. وفي وقت لاحق، اكتشفت الضابطة أن القتيل كان يحمل قلم تحديد أسود فقط.

اتهامات تلاحق الشرطة الأمريكية

وقال رئيس شرطة دنفر، رون توماس، عبر بيان صحفي، “إن هذه مأساة هائلة”.

وصرح مات كلارك قائد شرطة دنفر، في مؤتمر صحفي، إن الدائرة تلقت اتصالاً من شخص أبلغ عن حادثة تتعلق بالعنف المنزلي، حيث أقدم رجل بيلغ من العمر 36 عامًا، على ضرب زوجته القعيدة وابنه المراهق، كما أنه دفع زوجته، التي كانت على كرسي متحرك، على الأرض “.

تكرار حوادث القتل

وأضاف قائد الشرطة: إن عناصر الشرطة لم تر أي أسلحة، لكن زوجته القعيدة قدمت للشرطة وصفًا للرجل، الذي حسب قولها ربما كان تحت تأثير المخدر أو الكحول”.

وتحدث نحو ألف حالة قتل بالرصاص على أيدي الشرطة الأمريكية كل عام، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات تودي بحياة أمريكيين سود، مما يثير حالة فوضى وغضب بالشارع الأمريكي.