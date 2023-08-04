شرط وحيد للحصول على منزل مقابل 1 يورو بإيطاليا

طرح منازل للبيع مقابل 1 يورو، في بلدة إيطالية تقع بالقرب من عدد من منتجعات التزلج على الجليد.

منازل رخيصة للبيع

وفي التفاصيل، تقع المنازل الرخيصة للغاية في براتولا بيليغنا في جبال أبينين في منطقة أبروزو في إيطاليا وعلى بعد حوالي ساعتين من روما.

ولن يقتنص المالك المحظوظ عقارًا بسعر جيد فحسب، بل ستتاح أمامه أيضًا فرصة الوصول السهل إلى منتجعات الرياضات الشتوية القريبة Roccaraso وPescasserol.

وأبروزو هي أحدث منطقة في إيطاليا تبدأ في تقديم منازل من خلال مخطط المنازل الشهير مقابل 1 يورو، مع ما يصل إلى 250 منزلًا للبيع، ولكن هناك شرط واحد.

شرط واحد

وعادة ما تكون المنازل عبارة عن واجهات مثبتة تركت في حالة سيئة وبحاجة إلى تجديد، وهذا يعني أنك ستحتاج إلى مدخرات جيدة في البنك لإعادة تأهيل المنزل ليكون صالحًا للسكن.

كما فرضت العديد من المدن أيضًا أطرًا زمنية للمشترين، ما يمنحهم قدرًا من الوقت لتجهيز المنازل، وخطت سلطات أبروزو خطوة إلى الأمام بقولها إنك ستدفع 10000 يورو إذا لم تقدم خطط تجديد في غضون ستة أشهر، كما يتم تشجيع الملاك على استكمال أعمال التجديد في غضون ثلاث سنوات.. ويمكن الاطلاع على المنازل المتاحة على موقع المدينة.

من المعروف أنه غالبًا لا ينتهي الأمر ببيع كل منزل مقابل 1 يورو فقط، حيث انتهى الأمر ببيع بعض المنازل بمبلغ 5000 يورو أو حتى 20000 يورو، بعد أن اشتعلت حرب مزايدة بين المشترين المحتملين عند طرحها في المزاد.

وتعد فكرة مخطط منازل 1 يورو هي تشجيع المزيد من الناس على العيش في مناطق أقل كثافة سكانية في إيطاليا، ويُعتقد أيضًا أن تحسين هذه المنازل وشغلها في السنوات القليلة المقبلة، سيكون أكثر قيمة للبلدات من بيعها بالسعر الكامل.

المنازل الرخيصة من خلال المخطط متاحة في حوالي 25 بلدية إيطالية، وتشمل الأماكن المشاركة صقلية وسردينيا وتوسكانا.. وستجد أيضًا منازل رخيصة الثمن في ليغوريا وبوغليا وكامبانيا وإميليا رومانيا، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.