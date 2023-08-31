Icon

صدمة لـ كانتي قبل مباراة الاتحاد والهلال Icon غدًا موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور Icon الملكة رانيا تحتفل بيوم ميلادها بحلويات منزلية Icon وزير خارجية أوكرانيا لمنتقدي الهجوم المضاد: اصمتوا Icon محمد الربيعي: شكرًا للكيان الأهلاوي وأعتذر على أي تقصير Icon وزير الإعلام يطلع على أحدث حلول الإعلام الرقمي بمقر مجموعة stc Icon ردة فعل الألمان عند رؤية سيارة سعودية في بلادهم Icon تنصيب نغيما رئيسًا انتقاليا لـ الغابون الاثنين المقبل Icon الاتحاد يعرض 130 مليون دولار لضم محمد صلاح Icon استمرار هطول الأمطار الغزيرة على 3 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
انتهى مؤخرًا من تصوير بروفات المسلسل

شريف منير يجدد أعماله بـ ليه تعيشها لوحدك

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٨ مساءً
شريف منير يجدد أعماله بـ ليه تعيشها لوحدك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يشارك الفنان شريف منير فى مسلسل “ليه تعيشها لوحدك”، وذلك بعدما انتهى مؤخرًا من مرحلة “بروفات الترابيزة” بحضور جميع أبطال العمل، وتحت قيادة المخرج.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب شريف منير، كل من خالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وإنتاج شركة “Iproductions”، وتشارك بشرى في إنتاج الفيلم، وهو من إخراج حسام الجوهري، وتأليف الدكتور أحمد عبد العزيز.

قد يهمّك أيضاً
تيسير التدرج في تطبيق عقوبات وغرامات المرور يقلل المخالفات

تيسير التدرج في تطبيق عقوبات وغرامات المرور يقلل المخالفات

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

النصر: كريستيانو رونالدو الأفضل على مدى التاريخ

كما يُجدد الفنان شريف منير، تعاونه مع المخرج طارق رفعت، بعد مسلسل “إيجار قديم” الذي عُرض العام الماضي، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “قائمة الأماني”، وهو من تأليف أماني التونسي، التي لازالت تواصل مرحلة الكتابة حاليًا.

ولم تُحدد الشركة المنتجة موعد بدء التصوير، حيث لازال مخرج العمل في مرحلة الترشيحات وتسكين الأدوار، وكذلك معاينة أماكن التصوير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع بيلاروسيا
العالم

10 آلاف جندي لحماية حدود بولندا مع...

العالم
الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص
السعودية اليوم

الحربي يضرب أروع الأمثلة ويتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة
السعودية اليوم

طريقة غسل الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة

السعودية اليوم
الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز التعاون المشترك
السعودية اليوم

الحقيل يلتقي عدداً من الشركات الصينية لتعزيز...

السعودية اليوم
لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد مخالفات الشاحنات
السعودية اليوم

لقطات لجهود المرور السري بالرياض في رصد...

السعودية اليوم
الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص اللياقة المدرسي
السعودية اليوم

الصحة: وثقوا تطعيمات الأطفال إلكترونيًا لارتباطها بفحص...

السعودية اليوم
ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية أغسطس
العالم

ميقاتي يُحذر: لا دواء ولا رواتب بنهاية...

العالم
اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في مقاعد الدراسة
السعودية اليوم

اليوم.. 6 ملايين طالب وطالبة ينتظمون في...

السعودية اليوم