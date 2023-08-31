شريف منير يجدد أعماله بـ ليه تعيشها لوحدك

يشارك الفنان شريف منير فى مسلسل “ليه تعيشها لوحدك”، وذلك بعدما انتهى مؤخرًا من مرحلة “بروفات الترابيزة” بحضور جميع أبطال العمل، وتحت قيادة المخرج.

ويُشارك في بطولة الفيلم، بجانب شريف منير، كل من خالد الصاوي، وسلمى أبو ضيف، ومحمد رضوان، وإنتاج شركة “Iproductions”، وتشارك بشرى في إنتاج الفيلم، وهو من إخراج حسام الجوهري، وتأليف الدكتور أحمد عبد العزيز.

كما يُجدد الفنان شريف منير، تعاونه مع المخرج طارق رفعت، بعد مسلسل “إيجار قديم” الذي عُرض العام الماضي، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم “قائمة الأماني”، وهو من تأليف أماني التونسي، التي لازالت تواصل مرحلة الكتابة حاليًا.

ولم تُحدد الشركة المنتجة موعد بدء التصوير، حيث لازال مخرج العمل في مرحلة الترشيحات وتسكين الأدوار، وكذلك معاينة أماكن التصوير.