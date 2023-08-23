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وصل إلى روسيا قادمًا من إفريقيا في وقت سابق اليوم

شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٦ مساءً
شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها
المواطن - فريق التحرير

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أفاد شهود عيان يتحدثون عن انفجار الطائرة التابعة لقائد فاغنر في الجو قبل سقوطها، وفقًا للعربية عاجل.

مقتل جميع الركاب

وأكدت الطوارئ الروسية مقتل جميع من كانوا على الطائرة التي تحطمت شمال موسكو.

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وقال إعلام روسي إن الطائرة الثانية التابعة لقائد فاغنر هبطت في مطار بموسكو، فيما قال مقربون من فاغنر إنهم غير قادرين على التواصل مع بريغوجين.

وعثرت الطوارئ الروسية على جثث 8 أشخاص في موقع تحطم الطائرة شمال موسكو.

قادمًا من إفريقيا

وأكد إعلام فاغنر أن بريغوجين وصل إلى روسيا قادمًا من إفريقيا في وقت سابق اليوم.

وتحدث إعلام تابع لفاغنر عن وجود بريغوجين وأوتكين على متن الطائرة المحطمة قرب موسكو.

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