العنزي ينقذ 15 طالبة من حريق حافلة في حفر الباطن القبض على شخصين روجا مخدرات بالشرقية شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها حان وقت ارتداء أقنعة كورونا مرة أخرى وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي وظائف شاغرة لدى هيئة سدايا بنك بريكس يخطط لزيادة الإقراض بالعملات المحلية إلى 30 بالمئة الأرصاد: موجة حارة على المدينة المنورة غدًا وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
أفاد شهود عيان يتحدثون عن انفجار الطائرة التابعة لقائد فاغنر في الجو قبل سقوطها، وفقًا للعربية عاجل.
وأكدت الطوارئ الروسية مقتل جميع من كانوا على الطائرة التي تحطمت شمال موسكو.
وقال إعلام روسي إن الطائرة الثانية التابعة لقائد فاغنر هبطت في مطار بموسكو، فيما قال مقربون من فاغنر إنهم غير قادرين على التواصل مع بريغوجين.
وعثرت الطوارئ الروسية على جثث 8 أشخاص في موقع تحطم الطائرة شمال موسكو.
وأكد إعلام فاغنر أن بريغوجين وصل إلى روسيا قادمًا من إفريقيا في وقت سابق اليوم.
وتحدث إعلام تابع لفاغنر عن وجود بريغوجين وأوتكين على متن الطائرة المحطمة قرب موسكو.