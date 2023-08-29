جماهير الاتحاد تنتقد تمسك الإدارة بـ أحمد حجازي ضبط مواطن و7 مقيمين لترويجهم المخدرات في تبوك والرياض شيف سعودية تحول الأرز الحساوي إلى أطباق إيطالية عالمية اكتشاف دودة حية طولها 8 سم في دماغ امرأة تصدم العلماء حكام مباريات اليوم في الدوري السعودي للمحترفين نظام صندوق التنمية الزراعية يواكب استراتيجيات الأمن الغذائي والزراعة والمياه منصة إكس تعاقب حسابات تشتري المتابعين والمشاهدات المنطقة اللوجستية في سبارك تبدأ عملياتها التشغيلية 2024 مركز الحياة الفطرية يحدد موعد بداية موسم الصيد في السعودية السديس يطلع سماحة المفتي على الخطط الاستراتيجية لرئاسة الشؤون الدينية
تمكنت الشيف السعودية عبير، من تحويل الأرز الحساوي إلى طبق عالمي إيطالي، وذلك بتطويره ووضع بعض الأصناف والنكهات عليه من أجل وصوله من الشعبية للعالمية.
وقالت الشيف عبير خلال لقاء مع قناة “العربية” إنها عملت في فندق عالمي 5 نجوم لمدة 8 سنوات، ثم أصبحت تعمل في مجال الطهي الشعبي والإنترناشيونال وتقدم الدورات التدريبية للطهي، ما دفعها لتطوير عملها عن طريق إدخال بعض الأصناف إلى الأرز الحساوي، لتحويله من طبق شعبي إلى إيطالي ليصبح طبقًا مميزًا جدًا.
وأوضحت أنها أدخلت الأرز الحساوي في عدة وصفات أخرى، وكان المنتج النهائي بودنج الحساوي الحلو، وذلك من خلال إضافة الزعفران ومياه الورد.
وأشارت إلى أنها أعدت أيضا الكبة بالأرز الحساوي، من أجل التغيير والتطور وذلك بسبب الإقبال الكبير على الأطباق الشعبية.
وأكدت الشيف عبير أن فكرة تحويل الطبق الشعبي لطبق إيطالي جاءت نظرًا لأن هناك أشخاصًا كثيرين بحبون الأرز الحساوي وآخرون لا يحبونه لذلك جاءت لديها فكرة تطويره لإرضاء الطرفين، وذلك بإدخال بعض الأصناف أو العناصر لتحويله إلى طبق إيطالي.
وأشارت إلى أن الفكرة حظيت بقبول كبير، وهناك إقبال أكبر من بعض الشرائح على الأطباق الجديدة خاصة الرز الحساوي الإيطالي الذي أسمته “رزيتو”.
شيف سعودية تحول "الرز الحساوي" إلى الأطباق العالمية.. شاهد التفاصيل#السعودية
عبر: @kawther22h pic.twitter.com/2MwZuD8Vgs
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 29, 2023