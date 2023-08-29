شيف سعودية تحول الأرز الحساوي إلى أطباق إيطالية عالمية

تمكنت الشيف السعودية عبير، من تحويل الأرز الحساوي إلى طبق عالمي إيطالي، وذلك بتطويره ووضع بعض الأصناف والنكهات عليه من أجل وصوله من الشعبية للعالمية.

تحويل الرز الحساوي لطبق إيطالي

وقالت الشيف عبير خلال لقاء مع قناة “العربية” إنها عملت في فندق عالمي 5 نجوم لمدة 8 سنوات، ثم أصبحت تعمل في مجال الطهي الشعبي والإنترناشيونال وتقدم الدورات التدريبية للطهي، ما دفعها لتطوير عملها عن طريق إدخال بعض الأصناف إلى الأرز الحساوي، لتحويله من طبق شعبي إلى إيطالي ليصبح طبقًا مميزًا جدًا.

وأوضحت أنها أدخلت الأرز الحساوي في عدة وصفات أخرى، وكان المنتج النهائي بودنج الحساوي الحلو، وذلك من خلال إضافة الزعفران ومياه الورد.

وأشارت إلى أنها أعدت أيضا الكبة بالأرز الحساوي، من أجل التغيير والتطور وذلك بسبب الإقبال الكبير على الأطباق الشعبية.

سبب الفكرة

وأكدت الشيف عبير أن فكرة تحويل الطبق الشعبي لطبق إيطالي جاءت نظرًا لأن هناك أشخاصًا كثيرين بحبون الأرز الحساوي وآخرون لا يحبونه لذلك جاءت لديها فكرة تطويره لإرضاء الطرفين، وذلك بإدخال بعض الأصناف أو العناصر لتحويله إلى طبق إيطالي.

وأشارت إلى أن الفكرة حظيت بقبول كبير، وهناك إقبال أكبر من بعض الشرائح على الأطباق الجديدة خاصة الرز الحساوي الإيطالي الذي أسمته “رزيتو”.