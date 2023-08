صدمة ساديو ماني بعد رؤية لاجامي بقميص الفتح

شهدت مباراة الفتح ضد النصر بالأمس، لقطة طريفة لنجم العالمي، السنغالي ساديو ماني، بعدما بدا مندهشًا عند رؤية المدافع قاسم لاجامي، توأم زميله علي لاجامي.

والتقطت الكاميرات لقطة طريفة قبل بداية المباراة وأثناء سلام اللاعبين على بعضهم البعض، حيث ظهر ساديو ماني مندهشًا للغاية عند رؤية قاسم لاجامي، وتعجب من الشبه الشديد بينهما، لعدم علمه بأنه توأم زميله.

ونشر حساب نادي النصر الرسمي على منصة “إكس”، مقطع الفيديو، وعلق قائلًا: “لا لا ساديو ماني.. إنه ليس لاجامي الذي لدينا.. هذا هو توأمه”، وسط تفاعل كبير من الجماهير على ردة فعل النجم السنغالي.

وتفاعلت الجماهير عبر منصة “إكس”، مع صدمة ساديو ماني فور رؤيته لقاسم لاجامي، وأكدته أن هذه اللقطة ستكون لقطة الموسم في دوري روشن السعودي.

ولعب الفتح ضد النصر بالأمس على استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بخمسة أهداف دون رد.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أول ثلاث نقاط له في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتقدم إلى المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفتح عند 4 نقاط، ليتواجد في المركز الثامن.

No no Sadio, he's not our Lajami

That's his twin 😂 pic.twitter.com/KQnsohBhUr

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 25, 2023