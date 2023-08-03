صدمة لـ النصر رغم التأهل لربع نهائي البطولة العربية

تلقى المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، خبرًا صادمًا وذلك بعد التأهل لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وكان أصفر الرياض وضع أنظاره على ضم الفرنسي كليموه لونجليه مدافع فريق برشلونة الإسباني، في صيف العام الحالي.

ماذا طلب نجم برشلونة؟

وبحسب ما قالته صحيفة Sport الإسبانية فإن لونجليه رفض فكرة الانضمام لـ أصفر الرياض على الرغم من احتياج الفريق العاصمي لضم مدافع أجنبي وفقًا لطلبات جماهيره.

ويريد لونجليه الذهاب لأحد الأندية الأوروبية وليس الذهاب لآسيا.

وفي وقت سابق، أثار المدافع عبدالإله العمري لاعب أصفر الرياض، الجدل وذلك بسبب طريقته في الاحتفال بهدفه الذي سجله في شباك نادي الاتحاد المنستيري التونسي خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

احتفال العمري الصامت

وظهر العمري وهو يحتفل احتفالًا صامتًا بالوقوف أمام مدرجات الجماهير، حيث لم يكن سعيدًا وذلك بسبب كم الانتقادات التي تعرض لها من جماهير النصر ومن الإعلام الرياضي لتراجع مستواه خاصة في مباراتي سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي الوديتين.

البعض من جماهير أصفر الرياض، اعتقد أن العمري يتحدى الجماهير وكأنه يوجه رسالة بأنه غير مهتم بانتقاداتهم، والبعض الآخر قال إن العمري احتفل احتفالًا صامتًا كأنه يتحدى نفسه ليكون أفضل ويكتسب ثقة جماهير النصر من جديد.

وكانت فئات عريضة من جماهير النصر طالبت برحيل العمري، وذلك بسبب كثرة أخطائه الدفاعية.

وفي وقت سابق، انتقدت جماهير كرة القدم السعودية ما قاله المعلق السعودي عبدالله الحربي، وذلك أثناء تعليقه على مباراة النصر والشباب.

وكان الحربي قال عن عبدالإله العمري مدافع النصر بعد قيام الأخير بركل الكرة عن طريق ركلة مقصية مزدوجة: “يعني كريستيانو رونالدو فشل فيها وتاليسكا فشل، بتنجح أنت؟”.

الجماهير عامة وجماهير أصفر الرياض خاصة، انتقدت الحربي بسبب تعمده التقليل من قدرات عبدالإله العمري مطالبين بمحاسبته من قبل إدارة قناة SSC.

وطالبت الجماهير المعلق الحربي وجميع المعلقين السعوديين التركيز في وصف مباراة كرة القدم وعدم التطرق إلى أمور أخرى تُشعر المشجع بالملل.