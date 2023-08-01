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اللاعب السنغالي سيوقع اليوم على عقد الانضمام لأصفر الرياض

صفقة ساديو ماني تُعجل برحيل نجم نادي النصر

الثلاثاء ١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٠ مساءً
صفقة ساديو ماني تُعجل برحيل نجم نادي النصر
المواطن - محمد سمعه

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بات السنغالي ساديو ماني نجم فريق بايرن ميونخ الألماني، قريبًا من الانتقال لـ نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويقترب ماني من الانتقال إلى النصر، حيث سيتم توقيع العقد اليوم الثلاثاء بحسب ما ذكره الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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قدوم ماني إلى تشكيل أصفر الرياض قد يعجل برحيل عبدالرحمن غريب، الذي لم ينجح في كسب ثقة جماهير النصر بسبب تراجع مستواه منذ الانضمام للنادي قادمًا من الأهلي في صيف 2022.

التشكيل المتوقع لـ نادي النصر

وسيكون التشكيل المتوقع لـ النصر بعد قدوم ماني مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالله مادو، علي لاجامي، أليكس تيليس، بروزوفيتش، سيكو فوفانا، خالد الغنام، ماني، تاليسكا، كريستيانو رونالدو”.

وكان الصحافي بشبكة “سكاي سبورت” الألمانية، فلوريان بليتنبيرغ قد أكد أن النصر عرض على ساديو ماني توقيع عقد حتى عام 2027، ولكن المفاوضات النهائية بشأن مدة التعاقد استمرت حتى الأمس وتم حسمها.

ساديو ماني
ماني

تفاصيل الصفقة 

وأوضح أن قائد منتخب السنغال سيحصل على راتب يتجاوز حاجز الـ40 مليون يورو صافي في الموسم الرياضي الواحد، فيما ستكون قيمة الصفقة لبايرن ميونيخ أقل من 30 مليون يورو مع الإضافات، كما أنه ودع زملاءه أول أمس.

ساديو ماني - بايرن ميونخ

وأكدت تقارير مؤخرًا، أن نادي النصر وضع اسم ساديو ماني في قائمة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على أن يلتحق بالمعسكر بعد توقيعه رسميًا.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مشواره في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بمواجهة الشباب على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ثم هزم الاتحاد المنستيري أمس برباعية لهدف في الجولة الثانية.

عبدالرحمن غريب
غريب – المصدر spl

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