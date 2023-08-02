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بموجب قانون جديد لمكافحة إدمان الإنترنت

صينيون ممنوعون من الإنترنت ليلاً

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ مساءً
صينيون ممنوعون من الإنترنت ليلاً
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية، أن الصينيين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً سيُمنعون قريباً من استخدام الإنترنت ليلاً على هواتفهم الذكية، فيما سيصبح الوقت اليومي الذي يمضونه على الشبكة محدوداً، بموجب قانون جديد لمكافحة الإدمان على الإنترنت كُشف النقاب عنه الأربعاء.

نص القانون

وفي التفاصيل، ينص القانون الذي يُفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من سبتمبر بعد جلسة استشارية عامة تنظيمية، على منع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين الساعة العاشرة مساءً والسادسة صباحاً.

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بالإضافة إلى ذلك، سيُحّمل عبر الهواتف نظام يحدّ من الوقت اليومي الذي يمضيه القصّر وهم يتصفّحون شبكة الإنترنت عبر الهواتف الذكية، إذ يحق لمَن تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاماً باستخدام الإنترنت لساعتين، مقابل 40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة.

وهذه القواعد الجديدة التي اقترحتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية سيتم تنفيذها من خلال وسائل تقنية هي من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا الخصوص.

ويمكن للآباء إيقاف تشغيل هذه الميزات حال رغبوا في ذلك.

ووفقًا لإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، تتيح هذه الإجراءات الجديدة “إيجاد بيئة إنترنت آمنة وصحية للقصّر”، في أعقاب إجراءات أخرى اتخذتها السلطات الصينية خلال السنوات الأخيرة “للحد من استخدام القصّر للإنترنت.

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