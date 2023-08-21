الهلال يعلن رحيل موسى ماريغا أجهزة منزلية تزيد من فاتورة استهلاك الكهرباء ضبط مواطنين روجا مخدرات وارتكبا حوادث سلب بجدة شركة أسمنت الرياض تعلن عن وظائف شاغرة قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2024 الخميس المقبل العتيبي: حسان تمبكتي وقع للهلال 14 مخالفًا أشعلوا النار في السودة بقبضة الأمن البيئي الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب إحباط ترويج وتهريب المخدرات بالشرقية وجازان خدمات الملاحة الجوية تعلن عن وظائف شاغرة
قبضت شرطة محافظة جدة على مواطنين لترويجهما المخدرات وسرقة مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب.
ونوه الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.