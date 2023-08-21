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تمت إحالتهما إلى جهة الاختصاص

ضبط مواطنين روجا مخدرات وارتكبا حوادث سلب بجدة

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
ضبط مواطنين روجا مخدرات وارتكبا حوادث سلب بجدة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة محافظة جدة على مواطنين لترويجهما المخدرات وسرقة مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب.

ونوه الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

 

 

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