ضبط مواطنين روجا مخدرات وارتكبا حوادث سلب بجدة

قبضت شرطة محافظة جدة على مواطنين لترويجهما المخدرات وسرقة مركبات في وضع التشغيل واستخدامها في ارتكاب حوادث سلب.

ونوه الأمن العام عبر حسابه بمنصة “إكس” أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.