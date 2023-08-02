ضبط 15 مقيمًا لسرقتهم 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها بجدة

قبضت شرطة محافظة جدة على (15) مقيمًا، (13) من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السورية، لسرقتهم (19) مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها، وتم استرداد (9) منها كانت معدة ومجهزة للتشليح.

تفاصيل عملية السرقة

وتمثّل أسلوب وأدوار المتهمين في سرقة المركبات ونقلها على (سطحات) إلى حوش مهجور خارج النطاق العمراني، وتنفيذ عملية التجزئة، وتقطيع هياكل المسروقات، وإخفاء معلوماتها، وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل (السكراب)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.