حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية الدفعة 69 خلال ساعات السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة ضبط 15 مقيمًا لسرقتهم 19 مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها بجدة أولى خطوات صغار المها العربي في محمية نيوم وظائف إدارية شاغرة بـ مستشفى قوى الأمن الملك سلمان يوجه بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن والدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين عدوى نادرة تقتل شاباً أمريكياً أثناء السباحة جامعة نجران تعتمد نظام الفصلين الدراسيين لعام 1445 17 فرصة استثمارية لرواد الأعمال والمستثمرين بالطائف 3 مروجين في حائل والمدينة بقبضة الأمن
قبضت شرطة محافظة جدة على (15) مقيمًا، (13) من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السورية، لسرقتهم (19) مركبة وتفكيك أجزائها وبيعها، وتم استرداد (9) منها كانت معدة ومجهزة للتشليح.
وتمثّل أسلوب وأدوار المتهمين في سرقة المركبات ونقلها على (سطحات) إلى حوش مهجور خارج النطاق العمراني، وتنفيذ عملية التجزئة، وتقطيع هياكل المسروقات، وإخفاء معلوماتها، وبيعها عبر منافذ بيع المستعمل (السكراب)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.