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جرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص

ضبط 3 مخالفين لأمن الحدود لترويجهم المخدرات بمكة المكرمة

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٤ مساءً
ضبط 3 مخالفين لأمن الحدود لترويجهم المخدرات بمكة المكرمة
المواطن- فريق التحرير

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ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في محافظة بحرة لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

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