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تم تطبيق الإجراءات بحقهم وتسليم المضبوطات

ضبط 4 مخالفين لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
ضبط 4 مخالفين لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مقيمين من الجنسية السودانية مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهم الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهم أكثر من (163) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي، وأكثر من (24) مترًا مكعبًا من الفحم المحلي.

العقوبة

وأوضحت القوات عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أنه تم تطبيق الإجراءات، بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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الإبلاغ

وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عن طريق الاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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