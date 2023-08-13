ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية
جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.
يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:
ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.
ـ الدخول على خدماتي.
ـ اختيار المرور.
ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.