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في إطار الحملات الميدانية للمرور

ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٠ مساءً
ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق السعودية

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملات الميدانية المستمرة لإدارات المرور لضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام بمختلف مناطق السعودية.

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الاعتراض على المخالفات

يذكر أن طريقة الاعتراض على المخالفات إلكترونيًّا التي يتم رصدها من قبل رجال المرور أو الرصد الآلي تتمثل في 4 خطوات:

ـ الدخول على حساب المستخدم في منصة أبشر.

ـ الدخول على خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ الاعتراض على المخالفات المرورية.

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