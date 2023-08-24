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بعد سقوطه من أحد المباني

طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٩ مساءً
طائرة الإسعاف الجوي تصل في 15 دقيقة لنقل وافد باكستاني للمستشفى
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقيم يمني في جدة وصول طائرة الإسعاف الجوي لنقل وافد باكستاني للمستشفى بعد سقوطه من أحد المباني.

إنقاذ وافد باكستاني

وأظهر الفيديو المتداول ونشرته قناة “العربية”، وصول الإسعاف الطائر على الفور من أجل إنقاذ حياة الوافد الذي سقط من أحد المباني في جدة، حيث كان يصعب وصول سيارة الإسعاف بشكل سريع بسبب الازدحام.

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وقال المقيم اليمني الذي وثق الحادث “الله على مملكة الخير.. الله على حكامها وشعبها وجيشها.. الله على هذا الوفاء العجيب.. 15 دقيقة فقط تفصلنا على وصول هذه الطائرة وسقوط أحد زملائنا من ارتفاع 12م فقط وهو باكستاني.. ما مواطن ما وزير ما أمير ولا مسؤول ولا تاجر”.

وصول الطائرة في 15 دقيقة

وأضاف أن سيارة الإسعاف صعب عليها الوصول نظرًا للزحام في طريق الحرمين بجدة، ما دفع السلطات إلى إرسال طائرة الإسعاف من أجل نقل هذا العامل الباكستاني إلى مستشفى الملك فهد.

وتابع قوله “حدثوني يا سادة عن هذا الوفاء.. أعطوني دولة من الدول المجاورة أو الأوروبية تستطيع أن ترسل في أقل من 15 دقيفة سيارة إسعاف و3 دوريات وتوقف السير لإسعاف عامل باكستاني”.

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