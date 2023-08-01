طرح مزاد اللوحات المميزة غدًا عبر أبشر

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بـ 50 مئوية الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأحمر بتراجع 56 نقطة فيصل بن فرحان: نطالب بإجراءات فورية لوقف حوادث حرق المصحف مجلس الوزراء يوافق على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام الرحال عبد العزيز وزوجته يجوبان السعودية على دراجة هوائية نيابة عن الملك سلمان.. بدر بن سلطان يتشرف بغسل الكعبة المشرفة غدًا غسل الكعبة المشرفة مشهد عالمي يبهر الملايين وزير الدفاع يبحث مع نظيره الإندونيسي بجاكرتا التعاون في المجال العسكري تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن أطلق النار على آخر في الرياض المرور: استخدموا التنبيهات قبل الانتقال من المسارات بوقت كاف
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأربعاء، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وقالت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق غدًا الأربعاء ويستمر حتى الخميس الموافق 16 محرم من عام 1445هـ.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور، لوحات مميزة وفئات جديدة في مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.