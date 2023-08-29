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ميزة تتيح الحفاظ على الخصوصية

طريقة إخفاء وضع الأونلاين في تطبيق إنستغرام

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
طريقة إخفاء وضع الأونلاين في تطبيق إنستغرام
المواطن - فريق التحرير

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تتيح ميزة حالة النشاط على إنستغرام للأشخاص الذين تتابعهم والذين تراسلهم، معرفة آخر مرة كنت فيها نشطاً أو متصلاً بالإنترنت.

هذه الميزة تشبه تلك الموجودة على منصات أخرى مثل واتساب وفيسبوك مسنجر، وإذا كنت قلقاً بشأن خصوصيتك وتفضل الحفاظ على سرية تواجدك عبر الإنترنت، فلديك خيار إيقاف تشغيل ميزة “إظهار حالة النشاط”.

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وإذا كنت تتطلع إلى الحفاظ على شعور بالخصوصية والتحكم في حالة نشاطك على إنستغرام، فيمكنك إيقاف تشغيلها عبر اتباع الخطوات التالية:

خطوات إخفاء وضع الأونلاين

– افتح تطبيق إنستغرام

انتقل إلى تطبيق إنستغرام الموجود على جهازك، إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل، فأدخل بيانات الاعتماد الخاصة بك للوصول إلى حسابك.

– الوصول إلى ملف التعريف

انتقل إلى أيقونة الملف الشخصي الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

– انتقل إلى الإعدادات

في الزاوية اليمنى العليا من صفحة ملفك الشخصي، توجد ثلاثة خطوط أفقية.. اضغط على هذه الخطوط لفتح قائمة الخيارات.

– حدد “الإعدادات والخصوصية”

ضمن قائمة الخيارات، حدد خيار “الإعدادات والخصوصية” وانقر عليه.

– الوصول إلى الرسائل وردود القصة

في قائمة “الإعدادات والخصوصية”، ابحث عن قسم “الردود على الرسائل والقصص”.. اضغط عليه للمضي قدماً.
قم بإيقاف تشغيل “إظهار حالة النشاط”

ضمن قسم “الردود على الرسائل والقصص”، ستجد خيار “إظهار حالة النشاط”.. اضغط عليها للوصول إلى مفتاح التبديل، اضغط على مفتاح التبديل لإيقاف حالة نشاطك.

بمجرد قيامك بإيقاف تشغيل ميزة “إظهار حالة النشاط”، لن تكون حالة نشاطك مرئية للآخرين بعد الآن.. ضع في اعتبارك أنه عند القيام بذلك، لن تتمكن من رؤية حالة نشاط المستخدمين الآخرين أيضاً.

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