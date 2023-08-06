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بدلًا من وضعه في الزبالة

طريقة بسيطة لمكافحة هدر الطعام في السعودية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
طريقة بسيطة لمكافحة هدر الطعام في السعودية
المواطن - فريق التحرير

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دعا المواطن سعود القحطاني إلى ضرورة الاستفادة من الطعام الفائض عن الحاجة في المطاعم.

مكافحة هدر الطعام

وقال القحطاني في مقطع فيديو متداول: لما تذهب لمطعم استفيد من الأكل الزايد، حرام يتم وضعه في الزبالة.

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وخلال الفيديو، قام سعود القحطاني بوضع الطعام الفائض في علب وإعطائه لعامل بالشارع بدلًا من إلقائه في القمامة.

وسبق أن كتب باحثون من جامعة الملك سعود، ورقة بحثية، عام 2018، جاء فيها أن هدر الطعام في المطاعم والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية هائل؛ لأن العادة جرت بتقديم طعام أكثر من المطلوب على سبيل الكرم.

الآن وفيما يعد بذرة من بذور التغيير الحقيقي، تُصمم المطاعم الطبق لجعل الوجبة تبدو أكبر، وهي طريقة لجعل الطعام يبدو أكثر، وذلك في سبيل ترويض ثقافة هدر الطعام.

وعادة ما تقدم الأسر السعودية أطباقًا كبيرة بيضاوية الشكل مكدسة بالأرز، وهو عنصر أساسي يوميًّا.

وهذه الثقافة الآخذة في التغيير هي واحدة من بذور التغيير الحقيقي في المجتمع السعودي.

 

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