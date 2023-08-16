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طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ صباحاً
طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح طارق الجاسر– المهتم بالشؤون التقنية- طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا، عبر تطبيق صحتي.

تطعيمات الأطفال

وقال الجاسر في منشور عبر منصة إكس: تسجيل تطعيمات الأطفال، صار سهل وإلكتروني، وتقدر تحول دفتر التطعيمات إلى شهادة أونلاين.

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واستطرد الجاسر يشرح في مقطع فيديو خطوات التسجيل داخل منصة صحتي، على النحو التالي:

خطوات التسجيل

  • تحميل تطبيق صحتي.
  • دخول بالهوية.
  • الضغط على خانة عائلتي.
  • ثم الذهاب إلى الأسهل.
  • ثم نختار التطعيمات.
  • ونختار الأطفال.
  • ثم نختار تسجيل اللقاحات السابقة.
  • وضع علامة صواب عند كل تطعيم، بحسب تاريخ حصول الطفل على التطعيم.
  • إرفاق صورة – نختار التقاط صورة ونصور دفتر التطعيمات بالتواريخ، ثم إرسال.
  • ويتم مراجعته ثم تسجيلها إلكترونيًّا.

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