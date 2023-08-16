أوضح طارق الجاسر– المهتم بالشؤون التقنية- طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا، عبر تطبيق صحتي.

تطعيمات الأطفال

وقال الجاسر في منشور عبر منصة إكس: تسجيل تطعيمات الأطفال، صار سهل وإلكتروني، وتقدر تحول دفتر التطعيمات إلى شهادة أونلاين.

واستطرد الجاسر يشرح في مقطع فيديو خطوات التسجيل داخل منصة صحتي، على النحو التالي:

خطوات التسجيل

تحميل تطبيق صحتي.

دخول بالهوية.

الضغط على خانة عائلتي.

ثم الذهاب إلى الأسهل.

ثم نختار التطعيمات.

ونختار الأطفال.

ثم نختار تسجيل اللقاحات السابقة.

وضع علامة صواب عند كل تطعيم، بحسب تاريخ حصول الطفل على التطعيم.

إرفاق صورة – نختار التقاط صورة ونصور دفتر التطعيمات بالتواريخ، ثم إرسال.

ويتم مراجعته ثم تسجيلها إلكترونيًّا.