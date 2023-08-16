طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا

معلومات يجب معرفتها بشأن متحور كورونا الجديد EG.5 طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100% تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا: الحل الوحيد للأزمة سياسي فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالسودان مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة التأمين آكل ضباع بجازان يتوقف عن صيدها حفاظًا على البيئة كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره غير القانوني حيلة روسية لاستنزاف صواريخ باتريوت الأوكرانية وتدميرها
أوضح طارق الجاسر– المهتم بالشؤون التقنية- طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا، عبر تطبيق صحتي.
وقال الجاسر في منشور عبر منصة إكس: تسجيل تطعيمات الأطفال، صار سهل وإلكتروني، وتقدر تحول دفتر التطعيمات إلى شهادة أونلاين.
واستطرد الجاسر يشرح في مقطع فيديو خطوات التسجيل داخل منصة صحتي، على النحو التالي:
تسجيل تطعيمات الأطفال💉صار سهل والكتروني👍🏼 وتقدر تحول دفتر التطعيمات إلى شهادة اونلاين pic.twitter.com/aQnBLh2m6A
— طارق الجاسر (@tariqaljaser) August 15, 2023