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عبرت طفلة سعودية سائحة في لندن، عن سعادتها بالتنزه في العاصمة البريطانية، لكنها أكدت إعجابها بموسم الرياض حيث لا يوجد مثله في الجمال والمتعة.
وقالت الطفلة في تصريحات لقناة “الإخبارية” “حلوة السياحة هنا بس ما في أحلى من موسم الرياض”.
ويقام موسم الرياض كل عام، حيث يقدم عددًا من الفعاليات المتنوعة التي يستمتع بها الزوار، ومنها الفعاليات الرياضية مثل WWE، إلى جانب الألعاب النارية والمسرحيات السعودية والعربية، والحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية.
وكان موسم الرياض 2022، نجح في جذب الزوار من مختلف الفئات والأعمار، من داخل السعودية وخارجها، من خلال فعالياته المتنوعة، التي انطلقت منذ 21 أكتوبر الماضي تحت شعار “فوق الخيال”، وتخطى عدد الزوار الـ10 ملايين، عاشوا فيها أجواء من المتعة والترفيه.
طفلة سعودية سائحة في لندن: ما في أحلى من #موسم_الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/wcQcW8tzA8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 3, 2023