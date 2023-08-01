طيران ناس وتابي يوفران خدمة سداد الحجوزات على دفعات

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي في الشرق الأوسط والعالم، وتطبيق تابي الرائد للتسوق والخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شراكة لتوفير حلول دفع مرنة للمسافرين، مما يسمح لعملاء طيران ناس بسداد تكلفة رحلاتهم على أربعة أقساط بدون فوائد.

تجربة طيران ناس

تأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب للمسافرين، خاصة مع تزايد الطلب على السفر الجوي في مختلف أنحاء العالم، كما أنها تعكس حرص طيران ناس على تزويد ضيوفه بأفضل تجربة سفر توفر لهم كل أسباب الراحة والمرونة.

وقال حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتابي: “يسعدنا أن نتعاون مع طيران ناس لتقديم حلول دفع مرنة لصناعة السفر الجوي. وهذه الشراكة، التي تأتي في الوقت المناسب، ستجعل السفر الجوي في المتناول للكثيرين الذين يتطلعون إلى خوض مغامرات جديدة والتواصل مع أحبائهم في جميع أنحاء العالم”.

وأكد طيران ناس أن الاتفاقية تعكس التزام الناقل الوطني على تقديم خدمات مبتكرة وتعزيز ريادته في التحول الرقمي في صناعة الطيران.

أفضل طيران اقتصادي

وحصل طيران ناس، الشهر الماضي، على لقب رابع أفضل شركة طيران اقتصادي في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة السادسة على التوالي من جائزة “سكاي تراكس” العالمية، والتي تعد أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999، ويربط الطيران الاقتصادي الرائد أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية من خلال أسطوله المكون من 51 طائرة عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وقد نقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007.

ويمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.