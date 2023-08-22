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بواقع ثلاث رحلات أسبوعية

طيران ناس يدشن رحلات مباشرة بين جدة وأوش في قيرغيزستان

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
طيران ناس يدشن رحلات مباشرة بين جدة وأوش في قيرغيزستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن تدشين رحلات جوية مباشرة من جدة إلى أوش، ثاني أكبر مدينة في دولة قيرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، بالتعاون مع برنامج الربط الجوي، وذلك في إطار خطط الشركة للنمو والتوسع.

حضر حفل تدشين المسار الجديد، ممثلون من كلٍ من برنامج الربط الجوي وطيران ناس، وشركة مطارات جدة، إيذاناً بإطلاق أول رحلة مباشرة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، إلى مطار أوش الدولي، التي تُعزز بدورها خيارات السفر المُقدّمة من طيران ناس إلى وجهات متعددة في آسيا الوسطى.

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3 رحلات أسبوعية

سيقوم “طيران ناس” بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية بين جدة وأوش، أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، مما يفتح خيارات متعددة للسفر المباشر بين البلدين بتكلفة منخفضة، كما يعتزم “طيران ناس” إطلاق مسار جديد مباشر إلى قيرغيزستان أوائل شهر أكتوبر المقبل، عبر تشغيل رحلتين أسبوعيًّا من جدة إلى العاصمة بيشكيك.

يُعدّ إطلاق هذا المسار الجديد امتدادًا للتعاون الاستراتيجي بين كلٍ من “طيران ناس” وبرنامج الربط الجوي، وذلك بعد توقيع اتفاقية بين الطرفين، ما شكّل علامة فارقة في دعم نمو السياحة وربط العالم بالمملكة، وجاء اتساقًا مع المستهدفات الأوسع لمنظومتَي السياحة والطيران في المملكة، الساعية لجذب 100 مليون سائح سنويًا إلى المملكة بحلول عام 2030.

ويُشغّل طيران ناس شبكة واسعة تغطي أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية من خلال أكثر من 1500 رحلة جوية أسبوعية مما جعله الخيار المفضل لأكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في 2007.

وتهدف الشركة إلى توسيع انتشارها من خلال الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030، والإسهام في تعزيز الربط الجوي داخل المملكة.

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