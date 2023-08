ظهور جديد لزعيم فاغنر

ظهر زعيم مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، في مقطع فيديو نشره على قناته في تليجرام مساء الاثنين، ملمحًا فيه إلى أنه موجود في إفريقيا حيت يتمدد نشاط المجموعة.

وكان بريغوجين يرتدي في الفيديو زي فاغنر العسكري ويحمل بندقية كلاشنيكوف، وفي الخلفية منطقة جرداء وبدا من بعيد عدد من عناصر المجموعة و3 مركبات.

وقال بريغوجين في الفيديو المقتضب: نحن نعمل. درجة الحرارة تفوق الخمسين درجة مئوية وهو ما نحبه.

وأضاف: مجموعة فاغنر تجري أنشطة الاستطلاع والبحث، مما يجعل روسيا أكثر قوة في كل القارات.

وأردف: إفريقيا أكثر حرية. العدل والسعادة للأمم الإفريقية. نحارب القاعدة وداعش والجماعات الأخرى.

وقال: ماضون في عمليات التجنيد ونستمر في تنفيذ المهام التي تم تكليفنا بها وتعهدنا بالقيام بها.

The first video with Yevgeny Prigozhin appeared

“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the African… pic.twitter.com/OfJ3W5Xeth

— Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) August 21, 2023