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عبدالحميد راجخان 40 عامًا في مجال العود

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٥ مساءً
عبدالحميد راجخان 40 عامًا في مجال العود
المواطن - فريق التحرير

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روى عبدالحميد راجخان حكايته مع مهنة بيع العود لنحو 40 عامًا في مدينة جدة التاريخية.

مصدر لزيادة الدخل

وأشار راجخان، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، إلى أن السوق العلوي يشتهر بتجارة الأعشاب والعطورات، موضحًا أن العود أهم مصدر لزيادة الدخل.

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وأضاف: كنت أشتري كمية تعادل قيمتها ألف ريال في شهر شعبان من كل عام استعدادًا لزيادة المبيعات وقتها في شهر رمضان، وكنت أبيع الكمية التي أشتريها بألف ريال بمبلغ خمسة آلاف ريال.

كافة شرائح المجتمع

وأوضح راجخان أن بعض الأنواع من العود حينما يتم تعتيقها بالماء يصل سعرها إلى مبالغ كبيرة، مشيرًا إلى أن عملاءه هم من كافة شرائح المجتمع.

 

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