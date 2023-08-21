شهران لتحويل أموال إيران المجمدة بكوريا الجنوبية عبدالحميد راجخان 40 عامًا في مجال العود دوري أبطال آسيا طوق نجاة نجوم النصر أمام جماهيرهم تصرف جديد قد يقرب عبدالرحمن العبود من الهلال لقطات مفزعة تكشف حصار العاصمة اليونانية بنيران الحرائق مميزات آيفون 15 والموعد النهائي لطرحه توقعات الأرصاد: برد وسيول على المدينة المنورة غدًا ليلة الدموع تجمع ألمع الفنانين في جدة تقارير: الشباب يوافق على بيع عقد حسان تمبكتي لـ الهلال إكواس ترفض فترة انتقالية في النيجر لـ 3 سنوات
روى عبدالحميد راجخان حكايته مع مهنة بيع العود لنحو 40 عامًا في مدينة جدة التاريخية.
وأشار راجخان، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، إلى أن السوق العلوي يشتهر بتجارة الأعشاب والعطورات، موضحًا أن العود أهم مصدر لزيادة الدخل.
وأضاف: كنت أشتري كمية تعادل قيمتها ألف ريال في شهر شعبان من كل عام استعدادًا لزيادة المبيعات وقتها في شهر رمضان، وكنت أبيع الكمية التي أشتريها بألف ريال بمبلغ خمسة آلاف ريال.
وأوضح راجخان أن بعض الأنواع من العود حينما يتم تعتيقها بالماء يصل سعرها إلى مبالغ كبيرة، مشيرًا إلى أن عملاءه هم من كافة شرائح المجتمع.
العم "عبدالحميد راجخان" 40 عاما خبرة في مجال العود والأدهان بسوق العلوي في #جدة_التاريخية
يحكي قصته لـ #العربية
عبر:@Saad_albogami_ pic.twitter.com/tpVuXJi6TQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 21, 2023