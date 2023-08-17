عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منشور لها عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالرياض؛ لترويجهما 17.780 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
وأضافت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وأردفت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في منطقة حائل؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-.
وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، كما تم القبض على مقيمين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/t1WhNJ8qwJ
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 17, 2023