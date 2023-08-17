عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية.

تفاصيل الضبطيات

وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في منشور لها عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيمين من الجنسية الباكستانية بالرياض؛ لترويجهما 17.780 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأضافت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

حشيش وشبو

وأردفت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، فضلًا عن القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية في منطقة حائل؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-.

وأشارت المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى القبض على مواطن بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر، كما تم القبض على مقيمين بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر – الشبو-.