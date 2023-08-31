عدد من مروجي المخدرات في قبضة رجال المكافحة

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الأمنية الكبرى في الحرب على المخدرات “بالمرصاد”.
وقالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في مقطع فيديو عبر منصة إكس: إنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الميثاميفيتامين المخدر “الشبو”.
وأضافت: كما تم القبض على مواطنين بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، فضلًا عن القبض على 3 مواطنين بمنطقة تبوك؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر.
وأشارت إلى القبض على 5 مواطنين بمنطقة عسير؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.
وأردفت: أنه تم القبض على مواطن بمنطقة الشرقية؛ لعرضه وترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/9IeWwPameU
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) August 31, 2023