غموض موقف رونالدو من مباراة الاتفاق ضد النصر

تُخيم حالة من الغموض على موقف نجم العالمي، البرتغالي كريستيانو رونالدو من المشاركة في مباراة الاتفاق ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

مباراة الاتفاق ضد النصر

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد النصر عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

غموض موقف رونالدو من المشاركة

وشارك رونالدو في تدريبات العالمي الجماعية بالأمس، إلا أن موقفه من المشاركة في مباراة الاتفاق ضد النصر لازال غامضًا، بعدما تعرض لإصابة قوية في الركبة أمام الهلال، ولم يستطع استكمال اللقاء.

وقاد رونالدو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لحصد لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية للمرة الأولى في تاريخه، كما توج بلقب هداف البطولة برصيد 6 أهداف، بينهم ثنائية في النهائي أمام الهلال.

غيابات النصر

ويتوقع أن يُبقي المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، رونالدو على مقاعد البدلاء خلال مباراة الاتفاق ضد النصر اليوم، كما سيُشرك بعض اللاعبين البدلاء لإراحة الأساسين، بعد ضغط المباريات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية مؤخرًا.

وسيغيب عن النصر للإصابة، كل من؛ رونالدو، عبدالله مادو وعلي لاجامي، قيما استبعد لويس كاسترو عدد من اللاعبين لإراحتهم، وهم؛ أليكس تيليس، أندرسون تاليسكا، مارسيلو بروزفيتش، سيكو فوفانا، سلطان الغنام وعبد الله الخبيري.