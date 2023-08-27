فاطمة المؤمن تواجه 10 تهم أبرزها القتل الخطأ

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن حبس الفاشونيستا الكويتية، فاطمة المؤمن، احتياطيًا على ذمة التحقيق وإحالتها للسجن المركزي تمهيدًا لإحالتها للمحكمة المختصة، وذلك بعد وقوع حادث مروري أليم في الكويت، نتيجة تجاوزها الإشارة الحمراء، ما أدى إلى تصادم سيارتها بسيارة أخرى ووفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

توجيه 10 تهم

وقالت الداخلية الكويتية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، إنه تم توجيه 10 تهم للفاشونيستا فاطمة المؤمن، وهي (القتل الخطأ – الإصابة بالخطأ – قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة – تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء – قيادة مركبة برعونة – قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول – قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة – التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير – وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة)”.

وأضافت أنها قررت الإفراج عن مرافق قائد المركبة بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وفق قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة تحقيق تختص بالتحقيق في ظروف وملابسات القضية وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري وقد باشرت أعمالها من أمس السبت.

محاولة هروب فاطمة المؤمن

وحول حقيقة محاولتها الهروب من مكان الحادث، قال وزير الداخلية الكويتي الشيخ طلال الخالد في تصريحات لوسائل إعلام محليّة عند وقوع الحادث إنه يتابع سير التحقيقات في قضية الفاشونيستا فاطمة المؤمن بنفسه، ولن يسمح بأي تدخلات تؤثر على سير القضية ومحاولة تهريبها.