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وسط تفاعل واسع وإشادة بموقفهما

فزعة مواطنتين لابن عمهما لحقه الديْن تحظى بالإعجاب

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٩ مساءً
فزعة مواطنتين لابن عمهما لحقه الديْن تحظى بالإعجاب
المواطن - فريق التحرير

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حظي مقطع فيديو بإعجاب واسع يوثق فزعة مواطنتين لابن عمهما الذي لحقه الدين.

وأظهر الفيديو مجيء المواطن علي بن ضاوي بن فجعة يتقدم والدته ابنة الشيخ جابر بن صويع، وزوجته ابنة الشيخ جويعد بن حسين بن فجعة، قائلًا لابن عمهما: “الحميا والفزعة ما هي بمحصورة على أحد دون أحد”.

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وأعرب ابن عم السيدتين عن شكره وتقديره لمساعدتهما له وفزعتهما لسد دينه، في مشهد حظي بتفاعل وإعجاب واسع بين رواد منصة إكس.

موقف معبر

وعلق عدد كبير من المواطنين على الفيديو حيث قال خريف بن فهم السبيعي: “موقف معبر اجتمع فيه دروس كثيرة الحميا والفزعة والحياء والستر والدين والكرم وصلة الرحم والعادات القبليه الحميده بيض الله وجههم رجالاً ونساء”.

إبراز دور المرأة السعودية

وقال سعود بن ناصر: “والله ونعم ملايين بنات الشيوخ الأصيلات هذا والله الحسب والنسب والبيوت الي يذري ذراها حي والله ذالموقف ، نشر مثل هذه المقاطع فيها إبراز دور المرأة السعودية، الحرة، الأصيلة، شقائق الرجال”.

وقفة فخر

وأعرب يوسف عن إعجابه بموقف السيدتين قائلًا: “النساء شقائق الرجال وقفتهم مع ابن عمهم ما هي غريبة على بنات الرجال والله أن هالمقطع وهالوقفه يفتخر فيه كل من ينتسب لهالسيدتين كرم الله وجهيهم وجمل الله حالهم وجزاهم خير”.

أصيلات حرائر

وكتبت عائشة السبيعي: “الأصيلات الحرائر بنات الرجال وخوات الرجال من عمر الدنيا يساوون أطيب الرجال”، وأضاف الجهني: “الله الله ونعم فيهم وبكل شيم وقيم ومبادئ العرب ان شاء الله إنها تبقى ولا تغيب . تذكرت عمتي رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته تحل نزاعات العرب بالفلوس والرأي السديد”.

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