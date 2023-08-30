مواطن في قبضة الأمن لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل بالشرقية عبدالله المعيوف في طريقه للاتحاد إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالقريات وجازان موعد مباراة تشيلسي ضد ويمبلدون والقناة الناقلة وادي الدواسر تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 45 مئوية فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة رئيس الغابون المعزول يحث العالم على تحريره من الإقامة الجبرية الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع 132 نقطة أجمل 3 أهداف في رابع جولات دوري روشن عاصفة رعدية وبروق تضربان جنوب صبيا بجازان
تألق المغربي محمد فوزير والبرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت مع الرائد والنصر، ليكونا من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الرابعة من دوري روشن، ومنحت فوزير أعلى تقييم بـ9.3 درجات، بعدما سجل ثنائية ضد الرياض؛ ليُساهم في تحقيق الرائد لأول فوز هذا الموسم.
وحصل رونالدو على ثاني أعلى تقييم في الجولة الرابعة بـ9.1 درجة، بعدما نجح في تسجيل هدفين أمام الشباب، كما قدم تمريرة حاسمة، ليلعب دورًا بارزًا في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لفوز كبير برباعية نظيفة.
وتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري رياض محرز في المركز الثالث خلف رونالدو؛ بتقييم بـ8.9 درجة، بعدما نجح في هز شباك الطائي، يليه زميله الفرنسي آلان سانت ماكسيميان بتقييم 8.6 درجة.
على الجانب الآخر، جاء جدول دوري روشن بعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ11 نقطة، متساويًا مع التعاون، ثم الاتفاق بـ7 نقاط، يليه النصر، الوحدة وأبها بـ6 نقاط.
ويقع الفيحاء في المركز التاسع بـ5 نقاط، بالتساوي مع الفتح، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرائد والطائي، ثم الخليج والحزم والشباب رصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل الأخدود الترتيب بنقطة واحدة.