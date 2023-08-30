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ضمن منافسات دوري روشن

فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٠ مساءً
فوزير ورونالدو الأعلى تقييمًا في الجولة الرابعة
المواطن - فريق التحرير

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تألق المغربي محمد فوزير والبرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت مع الرائد والنصر، ليكونا من أبرز اللاعبين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

تألق فوزير ورونالدو

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن تقييمات اللاعبين بالجولة الرابعة من دوري روشن، ومنحت فوزير أعلى تقييم بـ9.3 درجات، بعدما سجل ثنائية ضد الرياض؛ ليُساهم في تحقيق الرائد لأول فوز هذا الموسم.

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محمد فوزير
فوزير – المصدر @SPL

وحصل رونالدو على ثاني أعلى تقييم في الجولة الرابعة بـ9.1 درجة، بعدما نجح في تسجيل هدفين أمام الشباب، كما قدم تمريرة حاسمة، ليلعب دورًا بارزًا في تحقيق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لفوز كبير برباعية نظيفة.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

وتواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجزائري رياض محرز في المركز الثالث خلف رونالدو؛ بتقييم بـ8.9 درجة، بعدما نجح في هز شباك الطائي، يليه زميله الفرنسي آلان سانت ماكسيميان بتقييم 8.6 درجة.

رياض محرز
محرز – المصدر @ALAHLI_FC

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول دوري روشن بعد الجولة الرابعة، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 12 نقاط، بالتساوي مع الأهلي، ثم الهلال بـ11 نقطة، متساويًا مع التعاون، ثم الاتفاق بـ7 نقاط، يليه النصر، الوحدة وأبها بـ6 نقاط.

ويقع الفيحاء في المركز التاسع بـ5 نقاط، بالتساوي مع الفتح، وبفارق نقطة عن الرياض، ثم ضمك برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الرائد والطائي، ثم الخليج والحزم والشباب رصيد نقطتين لكل منهما، فيما يتذيل الأخدود الترتيب بنقطة واحدة.

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