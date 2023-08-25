فوز ثمين لـ التعاون ضد أبها بهدف

حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على أبها بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن.

فوز بهدف وحيد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل اللاعب كاسترو هدف الفوز الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الـ 85.

وبعد الفوز أصبح رصيد سكري القصيم 7 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط.