انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فارهة ببريطانيا أحلام تطرب جمهورها بأروع أغانيها في جدة ظاهرة فلكية فريدة في مصر الأحد فوز ثمين لـ التعاون ضد أبها بهدف الشباب ينجو من الخسارة بالتعادل ضد ضمك مواقع كندية تبيع أدوات للانتحار وتقتل العشرات ألعاب نارية وطائرات درونز تضيء سماء بوليفارد الرياض إكواس لقادة الانقلاب في النيجر: لم يفت الأوان هاتريك رونالدو يقود النصر لتحقيق أول فوز في دوري روشن السديس: مسابقة حفظ القرآن تعكس اهتمام القيادة بكتاب الله وحفظه
حقق الفريق الكروي الأول بنادي التعاون فوزًا ثمينًا على أبها بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل اللاعب كاسترو هدف الفوز الوحيد لسكري القصيم في الدقيقة الـ 85.
وبعد الفوز أصبح رصيد سكري القصيم 7 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد أبها عند 3 نقاط.
كاسترو يفتتح تسجيل التعاون 85' #دوري_روشن_السعودي#التعاون_أبها | #SSC pic.twitter.com/5AGJoMvXkv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 25, 2023